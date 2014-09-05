Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann ist kein Mörder

Mein Mann ist kein MörderJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 202: Mein Mann ist kein Mörder

45 Min.Folge vom 05.09.2014Ab 12

Der Kleinkriminelle Oscar Kruske stößt bei einem Einbruch auf eine Leiche. Ein fataler Zufall, denn für die Polizei steht fest: Oskar Kruske hat einen kaltblütigen Raubmord begangen. Alle Indizien sprechen gegen den 35-Jährigen, doch Rechtsanwältin Isabella Schulien findet heraus, dass das Mordopfer einige Feinde hatte - und ein pikantes Geheimnis. Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen