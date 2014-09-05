Staffel 3Folge 202vom 05.09.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 202: Mein Mann ist kein Mörder
45 Min.Folge vom 05.09.2014Ab 12
Der Kleinkriminelle Oscar Kruske stößt bei einem Einbruch auf eine Leiche. Ein fataler Zufall, denn für die Polizei steht fest: Oskar Kruske hat einen kaltblütigen Raubmord begangen. Alle Indizien sprechen gegen den 35-Jährigen, doch Rechtsanwältin Isabella Schulien findet heraus, dass das Mordopfer einige Feinde hatte - und ein pikantes Geheimnis. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1