Staffel 3Folge 204vom 09.09.2014
Folge 204: Kein Wunschkind
45 Min.Folge vom 09.09.2014Ab 12
Die Ehe von Elias und Christina Malik schien perfekt. Bis sie plötzlich schwanger wird. Für den Koch ist klar, dass seine Ehefrau ihn betrogen hat, denn er ist unfruchtbar. Als auch noch herauskommt, dass die Affäre sein eigener Bruder ist, bricht die Welt des 36-Jährigen zusammen. Doch mit dem Ergebnis des Vaterschaftstests hat niemand gerechnet. Ein Chaos bricht aus, in dem der Rechtsanwalt Alexander Stephens sogar Menschenleben retten muss ... Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH