Staffel 3Folge 227vom 06.11.2019
Kurzsch(l)ussJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 227: Kurzsch(l)uss
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Martin Deller ist es sein erster Einsatz als Polizist und dieser endet blutig. Der 25-Jährige schießt aus Notwehr auf einen angeblich bewaffneten Räuber. Doch als die Kollegen des Polizisten eintreffen fehlt jede Spur von der Waffe des verletzten Täters. Hat der junge Polizist gelogen und grundlos von seiner Waffe Gebrauch gemacht? Rechtsanwalt Christian Vorländer will die Wahrheit herausfinden. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH