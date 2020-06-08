Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 24: Wer bin ich?

45 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12

Maria Merz ist zutiefst geschockt, als ihre 17-jährige Tochter Sandra mitten in der Nacht von der Polizei nach Hause gebracht wird. Die Teenagerin ist auf die schiefe Bahn geraten: Sie trinkt, nimmt Drogen und bricht nachts in Krankenhäuser ein. Für die Mutter steht fest, der vorbestrafte Freund ihrer Tochter ist Schuld an Sandras Absturz. Rechtanwalt Alexander Stevens versucht alles, um herauszufinden was hinter der plötzlichen Rebellion des jungen Mädchens steckt ...

