Staffel 3Folge 55vom 29.01.2021
Folge 55: Nicht ohne meine Tochter
45 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12
Die Tochter von Silvie Meyer wird entführt. Es folgen zehn Jahre voll quälender Ungewissheit. Aber plötzlich glaubt die 34-Jährige, ihr kleines Mädchen wieder gefunden zu haben. Geht für die verzweifelte Mutter wirklich der größte Traum in Erfüllung oder droht sie verrückt zu werden? Rechtsanwalt Alexander Stephens setzt alles daran herauszufinden, ob seine Mandantin unter Wahnvorstellungen leidet oder ob es sich bei dem Mädchen tatsächlich um ihre entführte Tochter handelt.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH