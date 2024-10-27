Staffel 3Folge 65vom 27.10.2024
Natural Born SchwiegersohnJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 65: Natural Born Schwiegersohn
45 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Jana Schmidt will ihren Untermieter Oliver unbedingt loswerden. Der 30-Jährige macht ihr durch sein seltsames Verhalten Angst. Als er auch noch vor ihren Augen vom SEK festgenommen wird, ist sie mit ihrer Geduld am Ende. Doch um den Unruhestifter rauszuschmeißen, braucht Jana einen triftigen Grund. Ein gnadenloser Streit entbrennt, und die Suche nach einem Kündigungsgrund endet fast in einer Katastrophe. Jetzt kann ihr nur noch Rechtsanwalt Christian Vorländer helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH