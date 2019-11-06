Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfarrerin in Not

Pfarrerin in NotJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 74: Pfarrerin in Not

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pfarrerin Vera Leinig war einmal sehr beliebt in ihrer Gemeinde. Doch jetzt ist sie für alle nur noch eine alkoholkranke Lügnerin. "Die Promillepfarrerin!" So lautet die Schlagzeile, die ihr das Leben zur Hölle macht. Ihre Existenz steht auf dem Spiel, die Kirche fordert ihren Rücktritt.Christian Vorländer recherchiert im näheren Umfeld der verzweifelten Pfarrerin und stößt auf eine unglaubliche Geschichte. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen