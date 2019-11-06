Staffel 3Folge 74vom 06.11.2019
Folge 74: Pfarrerin in Not
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Pfarrerin Vera Leinig war einmal sehr beliebt in ihrer Gemeinde. Doch jetzt ist sie für alle nur noch eine alkoholkranke Lügnerin. "Die Promillepfarrerin!" So lautet die Schlagzeile, die ihr das Leben zur Hölle macht. Ihre Existenz steht auf dem Spiel, die Kirche fordert ihren Rücktritt.Christian Vorländer recherchiert im näheren Umfeld der verzweifelten Pfarrerin und stößt auf eine unglaubliche Geschichte. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1