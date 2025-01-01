Du gehörst mir! Wenn Gewalt an Frauen tödlich endet Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 1: Du gehörst mir! Wenn Gewalt an Frauen tödlich endet
51 Min.Ab 12
In der Dokumentation beschäftigt sich die PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz mit drei Mordfällen der letzten Jahre. In allen Fällen handelt es sich bei den Opfern um Frauen, die von ihrem Partner oder Ehemann ermordet wurden.
Altersfreigabe:
12GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4