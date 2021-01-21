Gefahr Verschwörung! Erobert QAnon Österreich?Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 3: Gefahr Verschwörung! Erobert QAnon Österreich?
56 Min.Folge vom 21.01.2021
Unter dem Namen QAnon werden seit geraumer Zeit unter anderem antisemitische und rassistische Verschwörungstheorien verbreitet, die auch vor Österreich keinen Halt machen. Vor allem die aktuelle Corona-Pandamie verstärkt bei vielen Menschen den Glauben an eine mögliche Verschwörung. Eine Umfrage zeigt außerdem deutlich, dass jeder Dritte Anhänger einer solchen Phantasie werden könnte. Doch was steckt wirklich hinter QAnon und inwieweit bedrohen diese Überzeugungen Österreich? Das zeigt die PULS 24 Dokumentation "Gefahr Verschwörung! Erobert QAnon Österreich?".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4