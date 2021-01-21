Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 3vom 21.01.2021
56 Min.Folge vom 21.01.2021

Unter dem Namen QAnon werden seit geraumer Zeit unter anderem antisemitische und rassistische Verschwörungstheorien verbreitet, die auch vor Österreich keinen Halt machen. Vor allem die aktuelle Corona-Pandamie verstärkt bei vielen Menschen den Glauben an eine mögliche Verschwörung. Eine Umfrage zeigt außerdem deutlich, dass jeder Dritte Anhänger einer solchen Phantasie werden könnte. Doch was steckt wirklich hinter QAnon und inwieweit bedrohen diese Überzeugungen Österreich? Das zeigt die PULS 24 Dokumentation "Gefahr Verschwörung! Erobert QAnon Österreich?".

