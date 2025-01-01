Vorbild Alaba – der harte Weg zum Profi! Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 9: Vorbild Alaba – der harte Weg zum Profi!
53 Min.
Zwischen Traum und Realität: Moderatorin Alina Marzi trifft auf Profis, die Einblick in ihre Karriere geben, Spieler, die auch ohne den großen Ruhm voller Leidenschaft für den Sport leben und Nachwuchskicker, die das schier Unmögliche möglich machen wollen, um in die Fußstapfen ihrer großen Vorbilder zu treten. Marzi spricht dabei unter anderem mit David Alabas Vater George, Alabas Förderer Ralf Muhr, Alabas Ex-Teamkollegen Patrick Mozelt und Spielermanager Max Hagmayr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4