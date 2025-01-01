Zum Inhalt springenBarrierefrei
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

Vorbild Alaba – der harte Weg zum Profi!

PULS 24Staffel 1Folge 9
Folge 9: Vorbild Alaba – der harte Weg zum Profi!

53 Min.

Zwischen Traum und Realität: Moderatorin Alina Marzi trifft auf Profis, die Einblick in ihre Karriere geben, Spieler, die auch ohne den großen Ruhm voller Leidenschaft für den Sport leben und Nachwuchskicker, die das schier Unmögliche möglich machen wollen, um in die Fußstapfen ihrer großen Vorbilder zu treten. Marzi spricht dabei unter anderem mit David Alabas Vater George, Alabas Förderer Ralf Muhr, Alabas Ex-Teamkollegen Patrick Mozelt und Spielermanager Max Hagmayr.

PULS 24
