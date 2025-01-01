Zum Inhalt springenBarrierefrei
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

Auf der Flucht – Österreichs meistgesuchte Verbrecher

PULS 24Staffel 1Folge 6
53 Min.Ab 12

Jan Marsalek, Tibor Foco und Friedrich Felzmann. Drei Männer die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber eines haben sie gemein: Sie zählen zu Österreichs meist gesuchten Verbrechern. In der PULS 24-Eigenproduktion "Auf der Flucht – Österreichs meistgesuchte Verbrecher" begibt sich Chefreporterin Magdalena Punz auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Sie begegnet bei ihren Recherchen Geschworenen, Fluchthelfern und Menschen aus dem direkten Umfeld.

