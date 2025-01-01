Auf der Flucht – Österreichs meistgesuchte VerbrecherJetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 6: Auf der Flucht – Österreichs meistgesuchte Verbrecher
53 Min.Ab 12
Jan Marsalek, Tibor Foco und Friedrich Felzmann. Drei Männer die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber eines haben sie gemein: Sie zählen zu Österreichs meist gesuchten Verbrechern. In der PULS 24-Eigenproduktion "Auf der Flucht – Österreichs meistgesuchte Verbrecher" begibt sich Chefreporterin Magdalena Punz auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Sie begegnet bei ihren Recherchen Geschworenen, Fluchthelfern und Menschen aus dem direkten Umfeld.
Weitere Folgen in Staffel 1
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4