impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 4: Super Bowl - Zwischen Faszination und Wahnsinn!
53 Min.
Walter Reiterer und Michael Eschlböck, Österreichs bekannteste Football-Experten, ergründen in dieser PULS 24 Eigenproduktion die Faszination des Super Bowl und lassen dabei auch ihre letzten zehn Jahre als Kommentatoren des größten Einzelsportereignisses der Welt Revue passieren.
