impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

PULS 24Staffel 1Folge 12vom 02.09.2021
50 Min.Folge vom 02.09.2021

Machen digitale Medien unsere Kinder krank? Und wie wächst man im wuchernden digitalen Dschungel sicher auf, ohne von Smartphone komplett verschlungen zu werden? In diesem Film erzählt ein Online-Süchtiger 14jähriger von seinem verstörenden Alltag vor dem Bildschirm und welche psychischen und physischen Folgen es hat, wenn unsere Kinder in einer digitalen Welt aufwachsen.

