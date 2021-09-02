Der Feind im Kinderzimmer: Wie krank macht Social Media?Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 12: Der Feind im Kinderzimmer: Wie krank macht Social Media?
50 Min.Folge vom 02.09.2021
Machen digitale Medien unsere Kinder krank? Und wie wächst man im wuchernden digitalen Dschungel sicher auf, ohne von Smartphone komplett verschlungen zu werden? In diesem Film erzählt ein Online-Süchtiger 14jähriger von seinem verstörenden Alltag vor dem Bildschirm und welche psychischen und physischen Folgen es hat, wenn unsere Kinder in einer digitalen Welt aufwachsen.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4