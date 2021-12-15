Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 22vom 15.12.2021
52 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12

Die Corona-Pandemie spaltet unsere Gesellschaft: Verhärtete Standpunkte lassen Freundschaften und Familien zerbrechen. Der Ärger über die politischen Entscheidungen entlädt sich auf Österreichs Straßen und seit der Bekanntgabe der Impfpflicht nehmen die Corona-Demonstrationen erst richtig Fahrt auf - mit dabei: Verschwörungsanhänger, Neonazis, religiöse Fanatiker und die FPÖ, allen voran Herbert Kickl. Sie alle wittern die Chance, ihre Anhängerschaft zu vergrößern.

