impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 22: Impfangst, Verschwörung Gewalt: Die vielen Gesichter der Anti-Corona-Demos
52 Min.Folge vom 15.12.2021
Die Corona-Pandemie spaltet unsere Gesellschaft: Verhärtete Standpunkte lassen Freundschaften und Familien zerbrechen. Der Ärger über die politischen Entscheidungen entlädt sich auf Österreichs Straßen und seit der Bekanntgabe der Impfpflicht nehmen die Corona-Demonstrationen erst richtig Fahrt auf - mit dabei: Verschwörungsanhänger, Neonazis, religiöse Fanatiker und die FPÖ, allen voran Herbert Kickl. Sie alle wittern die Chance, ihre Anhängerschaft zu vergrößern.
