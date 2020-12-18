Wer bringt unsere Pakete – Ausbeutung frei Haus?Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 2: Wer bringt unsere Pakete – Ausbeutung frei Haus?
51 Min.Folge vom 18.12.2020
Corona-Pandemie, Weihnachtsgeschäft, noch nie dagewesene Umsätze im Online-Geschäft. Alleine die österreichische Post stellt in der Vorweihnachtszeit täglich rund eine Million Pakete zu. Aber wie kommen die Bestellungen an unsere Haustür? In der exklusiven Café Puls-Eigenproduktion "Wer bringt unsere Pakete – Ausbeutung frei Haus?" deckt PULS 24 auf, unter welchen Bedingungen Paket-Lieferanten tagtäglich arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4