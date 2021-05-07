Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?Jetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 7: Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?
54 Min.Folge vom 07.05.2021
Wir kauen es, ziehen es an, spielen damit und trinken daraus. Unzählige Dinge des täglichen Lebens sind aus Plastik. Und fast die Hälfte davon landet nach ein paar Stunden wieder im Müll. Das perfekte Material, das unseren Alltag so bestimmt, wird zum Riesenproblem, sobald wir es wegwerfen. Die Welt ertrinkt im Plastik. PULS 24 Reporter - Jakob Glanzner zeigt in der Doku "Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?", dass Österreich in Sachen Kunststoff-Recycling noch jede Menge Aufholbedarf hat und dafür nicht mehr viel Zeit bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4