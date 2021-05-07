Zum Inhalt springenBarrierefrei
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?

PULS 24Staffel 1Folge 7vom 07.05.2021
Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?

impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

Folge 7: Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?

54 Min.Folge vom 07.05.2021

Wir kauen es, ziehen es an, spielen damit und trinken daraus. Unzählige Dinge des täglichen Lebens sind aus Plastik. Und fast die Hälfte davon landet nach ein paar Stunden wieder im Müll. Das perfekte Material, das unseren Alltag so bestimmt, wird zum Riesenproblem, sobald wir es wegwerfen. Die Welt ertrinkt im Plastik. PULS 24 Reporter - Jakob Glanzner zeigt in der Doku "Das Plastikdilemma – Wohin mit dem Müll?", dass Österreich in Sachen Kunststoff-Recycling noch jede Menge Aufholbedarf hat und dafür nicht mehr viel Zeit bleibt.

