Ö-LYMPIA – der harte Weg zum GoldJetzt kostenlos streamen
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend
Folge 10: Ö-LYMPIA – der harte Weg zum Gold
Am 24. Juli beginnen die olympischen Sommerspiele in Tokio. Es sollen 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten und 51 Disziplinen ausgetragen werden. Den großen Traum vom Gold – den träumen auch viele österreichische Athleten – doch der Weg dorthin ist hart. In einer PULS 24–Eigenproduktion zeigt Moderator Florian Danner ganz persönliche Eindrücke der Sportler, die sich mit den besten Athleten der Welt messen. Vom Training, das sie immer wieder an die Grenzen führt, von einem bedingungslosen Antrieb, von persönlichen Schicksalsschlägen und von dem absoluten Glücksgefühl das Ziel zu erreichen. Der Film zeigt, dass Österreich auch ganz große Talente im Sommersport hat – Bühne frei für die Siebenkämpferin Ivona Dadic, die Seglerinnen Tanja Frank & Lorena Abicht, die junge Mountainbike-Athletin Laura Stigger, den Sport-Kletterer Jakob Schubert und den routinierten Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick