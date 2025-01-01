In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Diana - Alles auf Anfang
44 Min.Ab 12
Diana (36) findet an einer Tankstelle die Geldbörse ihres alten Schulkameraden Justus. Sie entscheidet sich, ihm den Geldbeutel zurückbringen und stößt in der Wohnung auf seine Leiche. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus. Doch Diana findet immer mehr heraus und kommt der Wahrheit auf die Spur! Dabei gerät sie in große Gefahr ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH