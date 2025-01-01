Ulrike - Die "fast" perfekte TochterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 17: Ulrike - Die "fast" perfekte Tochter
44 Min.Ab 12
Ulrike (39) ist sehr stolz auf ihre Tochter Lena (16), die in der Schule stets Höchstleistungen bringt und bei allen sehr beliebt ist. Doch seit einigen Wochen zieht sich Lena immer mehr zurück. Sie wirkt unkonzentriert und verschlossen und bricht plötzlich zusammen. Ulrike tut alles um herauszufinden, was mit ihrer Tochter los ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH