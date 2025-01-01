In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Toni - Lehrer unter Verdacht
45 Min.Ab 12
Eines Abends nimmt Gesamtschullehrer Toni (31) seine Schülerin Carolin (16) im Auto mit. Danach ist das Mädchen spurlos verschwunden. Tagebucheinträge des Mächens weisen auf Toni als Täter hin. Als auch seine Frau an ihm zweifelt, ermittelt Toni auf eigene Faust!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH