Mona - Kampf gegen die WelpenmafiaJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Mona - Kampf gegen die Welpenmafia
45 Min.Ab 12
Mona (34) möchte ihrer Tochter zum Geburtstag einen Welpen schenken. Bei einer Züchterin findet sie ihren süßen Familienzuwachs. Doch nach wenigen Tagen in seinem neuen Zuhause geht es dem Welpen sehr schlecht. Als Mona die Züchterin deswegen erneut aufsucht, macht sie eine schreckliche Entdeckung!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH