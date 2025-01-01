In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Vertrauter Feind
44 Min.Ab 12
Kellner Tim (30) hilft seiner Nachbarin Jette ein Regal aufzubauen. Doch am nächsten Morgen fehlen Jette 5000 Euro. Ihre Enkelin Mascha beschuldigt Tim, das Geld gestohlen zu haben und will ihn anzeigen. Um die zwei Frauen von seiner Unschuld zu überzeugen, macht er sich mit Mascha auf die Suche nach dem wahren Täter ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH