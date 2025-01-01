Connie - Scheidungsgrund SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Connie - Scheidungsgrund Schwiegermutter
45 Min.Ab 12
Als Connie (37) mit Mann Justus und Tochter Lara Muttertag feiern möchte, taucht überraschend ihre Schwiegermutter Monika auf. Mit Lieblingsgemälde und Stehlampe nistet sie sich bei der Familie ein. Schnell hängt der Familiensegen schief, denn Monika mischt sich penetrant in das Leben der Familie ein. Um ihre Ehe zu retten, heckt Conny einen raffinierten Plan aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH