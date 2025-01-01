In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Ivonne - Vertrau mir Papa
45 Min.Ab 12
Ivonne (36) macht sich Sorgen um ihren Vater Richard, der auf einmal alle Lebensfreude verloren hat. Aus Scham verschweigt der Rentner seinen Kindern, dass er seine gesamte Altersvorsorge an einen windigen Anlageberater verloren hat. Als Ivonne das herausfindet, schmiedet sie einen Plan, um ihre Eltern vor dem finanziellen Ruin zu retten.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH