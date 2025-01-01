In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Ole - Ziemlich gute Freunde
44 Min.Ab 12
Krankenpfleger Ole (33) rettet dem Geschäftsmann Hans das Leben. Dieser ist an Krebs erkrankt und wird von Ole auch im Krankenhaus weiter betreut. Unter Oles Pflege blüht Hans auf, zwischen den Beiden entsteht eine Freundschaft. Doch kurz nachdem Hans sein Testament ändert, wird er umgebracht ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH