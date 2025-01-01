In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Constantin - Der Testpatient
44 Min.Ab 12
Bei Constantin (33) wird eine Herzkrankheit diagnostiziert. Doch während der anschließenden Behandlung kommt es zu seltsamen Komplikationen. In Constantin keimt der Verdacht auf, dass er nicht die Medikamente bekommt, die auf der Packung stehen. Als er der Sache auf den Grund geht, stößt er auf die grusame Wahrheit ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH