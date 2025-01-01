Xenia - Das gestohlene PasswortJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 40: Xenia - Das gestohlene Passwort
45 Min.Ab 12
Xenia (29) hat für ihren Arbeitgeber eine neue, bahnbrechende Substanz entwickelt, die ein großes Geschäft zu werden verspricht. Doch dann gerät sie durch den Verlust ihres Passworts in einen Strudel von Intrigen und droht am Ende alles zu verlieren.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH