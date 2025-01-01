Theo - Sexy Souvenir aus ThailandJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Theo - Sexy Souvenir aus Thailand
45 Min.Ab 12
Theo (44) kommt aus dem Urlaub mit seiner großen Liebe, der Thailänderin Malie (23), zurück in sein bayrisches Heimatdorf. Sofort wird das Paar angefeindet. Seine Ex-Frau und seine Tochter vermuten, dass Malie nur hinter seinem Geld her ist. Dann wid auch noch Theos Pension sabotiert. Kann das ungewöhnliche Liebespaar den Anfeindungen stand halten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH