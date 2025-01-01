In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Marina - Schwanger mit 14
44 Min.Ab 12
Marina (35) ist geschockt: Ihre 14-jährige Tochter Lia ist in der achten Woche schwanger von ihrem Freund Joshua (15). Für dessen wohlhabenden Vater Lorenz kommt nur eine Abtreibung in Frage. Plötzlich sind die beiden Teenager spurlos verschwunden und Joshuas Rucksack wird blutverschmiert gefunden ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
