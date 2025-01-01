Nicola - Wer war in unserem Haus?Jetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Nicola - Wer war in unserem Haus?
44 Min.Ab 12
Nicola (35) kommt mit ihrem Mann Tim und ihrerer Tochter Antonia frühzeitig aus dem Urlaub zurück. Dann der Schock: In ihrem Haus war ein Fremder! Doch es wurde nichts gestohlen, sondern nur Gegenstände verstellt und Familienbilder entwendet. Verdächtige gibt es viele. Kann Nicola den seltsamen Eindringling ausfindig machen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH