In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Mila - Geplatzte Urlaubsträume
44 Min.Ab 12
Mila (37) kann ihr Glück kaum fassen, als Simon (38) sie mit einem Wohnmobil überrascht und verkündet, sie werden in den Urlaub fahren. Er möchte nur noch kurz zur Bank gehen, um Geld für die Reisekasse abzuheben - und kehrt nicht zurück.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH