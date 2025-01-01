In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Jessica - In flagranti
45 Min.Ab 12
Jessica (37) erwischt ihren Mann Steffen in flagranti mit ihrer Haushaltshilfe Annika. Sie schmeißt Steffen raus und kündigt die Scheidung an. Am nächsten Morgen wird Steffen erschossen in seinem Auto gefunden. Da Jessica den Beamten den Streit verschwiegen hatte, gerät sie selbst unter Mordverdacht ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH