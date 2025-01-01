Ellen - Ein kleiner, großer SchrittJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Ellen - Ein kleiner, großer Schritt
42 Min.Ab 12
Ellen (33) hat Agoraphobie und kann ihr Haus nicht verlassen. Doch gerade dort wird es unheimlich: mysteriöse Schatten, unerklärliche Geräusche und Dinge, die verschwinden. Und dann macht sie im Keller auch noch eine erschreckende Entdeckung ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH