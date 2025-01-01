Mira - Blick in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Folge 17: Mira - Blick in die Vergangenheit
45 Min.Ab 12
Mira (31) bricht aufgrund völliger Erschöpfung zusammen. Ihre Therapeutin versucht den wahren Grund für ihre Probleme zu finden. Dafür weckt sie schmerzhafte und längst verdrängte Erinnerungen bei Mira. Die 31-Jährige beginnt zu recherchieren - und kommt einem unfassbaren Geheimnis auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH