In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Monika - Unheimliche Nachbarschaft
44 Min.Ab 12
Direkt am Einzugstag in ihr neues Haus erfahren Monika (36) und ihr Mann Rainer, dass es in der neuen Siedlung nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Ihre Nachbarin berichtet ihr von einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Todesfällen unter Seniorinnen. Monika bekommt es mit der Angst zu tun, denn ihre Mutter Gabi wohnt nur ein paar Häuser weiter ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH