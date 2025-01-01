In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Marius - Couch-Asyl
44 Min.Ab 12
Marius (32) ist oft beruflich unterwegs und überlässt in dieser Zeit seine Wohnung anderen Personen, sogenannten Couch-Surfern. Als er früher als geplant zurückkehrt, wohnt dort nicht nur die Albanerin Emina, der er die Wohnung überlassen hat, sondern auch noch ihre beiden Geschwister, die sich illegal in Deutschland aufhalten ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH