In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Cora - Wer einmal lügt
39 Min.Ab 12
Arzthelferin Cora (35) findet ihre Freundin Esther weinend vor ihrer Tür: Ihr Mann Hendrik hat eine Affäre. Doch am nächsten Tag wird Hendriks Leiche gefunden. Cora hilft bei den Ermittlungen und gerät plötzlich selbst ins Visier des Täters.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH