In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Senta - Abgehört
43 Min.Ab 12
Paartherapeutin Senta (36) entdeckt Wanzen in ihrer Praxis. Doch wer hört sie ab? Es dauert nicht lange und sie erhält Drohbriefe und Geldforderungen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH