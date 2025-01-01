In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 60: Verzweifelte Geiselnahme
45 Min.Ab 12
Kommissar Weser wird die Geisel eines verzweifelten Täters. Für seine Kollegin Fuchs beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Pläne des Entführers sind brandgefährlich.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH