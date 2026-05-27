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Folge 533: Infos & Tipps: Sommerbepflanzung
2 Min.Folge vom 27.05.2026
Schon vor dem Blumenkauf sollte feststehen, an welchem Standort die Pflanzen später stehen, damit sie ihren Lichtbedürfnissen entsprechend gepflanzt und die florale Pracht lange erhalten bleibt.
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