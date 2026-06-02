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Infos & Tipps: Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

ORF2Staffel 1Folge 537vom 02.06.2026
Infos & Tipps: Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

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Folge 537: Infos & Tipps: Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

2 Min.Folge vom 02.06.2026

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss bestimmte Ausstattungsregeln der Straßenverkehrsordnung erfüllen. Neben zwei unabhängigen Bremsen gehören dazu auch Beleuchtung und weitere Sicherheitseinrichtungen. Moderne Fahrräder setzen dabei oft auf wartungsarme Nabendynamos für die Stromversorgung.

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