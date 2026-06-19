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Folge 549: Infos & Tipps: Mozzarella
2 Min.Folge vom 19.06.2026
Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist Käse ein fester Bestandteil der Ernährung und Mozzarella gerade jetzt im Sommer eine der Lieblingssorten. Heimischer Mozzarella rückt dem italienischen geschmacklich immer näher und diese Frischkäsesorte punktet vor allem mit einem hohen Proteingehalt.
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