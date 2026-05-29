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Infos & Tipps: Sauerteigbrot

ORF2Staffel 1Folge 535vom 29.05.2026
Infos & Tipps: Sauerteigbrot

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Folge 535: Infos & Tipps: Sauerteigbrot

2 Min.Folge vom 29.05.2026

Die ersten Sauerteigbrote wurden bereits im alten Ägypten vor Tausenden von Jahren gebacken. Und auch heute hat das Brot noch einen festen Platz auf den meisten Tischen. Darüber hinaus ist der Sauerteig durch die Fermentierung bekömmlicher und leichter verdaulich für den Körper.

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