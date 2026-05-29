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Folge 535: Infos & Tipps: Sauerteigbrot
2 Min.Folge vom 29.05.2026
Die ersten Sauerteigbrote wurden bereits im alten Ägypten vor Tausenden von Jahren gebacken. Und auch heute hat das Brot noch einen festen Platz auf den meisten Tischen. Darüber hinaus ist der Sauerteig durch die Fermentierung bekömmlicher und leichter verdaulich für den Körper.
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