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Infos & Tipps: Die Kunst des Holzschnitts

ORF2Staffel 1Folge 542vom 10.06.2026
Infos & Tipps: Die Kunst des Holzschnitts

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Folge 542: Infos & Tipps: Die Kunst des Holzschnitts

2 Min.Folge vom 10.06.2026

Der Holzschnitt zählt zu den ältesten Drucktechniken der Welt. Entstanden im 9. Jahrhundert in China, verbreitete er sich später auch in Europa und wird bis heute als kunsthandwerkliche Technik genutzt.

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