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Folge 542: Infos & Tipps: Die Kunst des Holzschnitts
2 Min.Folge vom 10.06.2026
Der Holzschnitt zählt zu den ältesten Drucktechniken der Welt. Entstanden im 9. Jahrhundert in China, verbreitete er sich später auch in Europa und wird bis heute als kunsthandwerkliche Technik genutzt.
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