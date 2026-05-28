Infos & Tipps: LogopädieJetzt kostenlos streamen
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Folge 534: Infos & Tipps: Logopädie
2 Min.Folge vom 28.05.2026
Stottern ist keine psychische Erkrankung, kann aber durch Nervosität verstärkt werden. Mit den genannten Tipps schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre und signalisieren stotternden Personen, dass ihr Stottern nicht „im Weg“ steht.
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