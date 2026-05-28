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Infos & Tipps: Logopädie

ORF2Staffel 1Folge 534vom 28.05.2026
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Folge 534: Infos & Tipps: Logopädie

2 Min.Folge vom 28.05.2026

Stottern ist keine psychische Erkrankung, kann aber durch Nervosität verstärkt werden. Mit den genannten Tipps schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre und signalisieren stotternden Personen, dass ihr Stottern nicht „im Weg“ steht.

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