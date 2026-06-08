Infos & Tipps: Käse vom eigenen HofJetzt kostenlos streamen
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Folge 540: Infos & Tipps: Käse vom eigenen Hof
2 Min.Folge vom 08.06.2026
In einer malerischen Berglandschaft wird die Herkunft dann zum Geschmackserlebnis, wenn die Milch der eigenen Schafherde in der Hofkäserei weiterverarbeitet wird. Das Produkt ist schmackhaft, gesund und traditionsreich.
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