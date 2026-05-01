Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?

SAT.1Staffel 13Folge 15vom 31.05.2026
Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?

Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 15: Eine heiße Spur: Hat Wilfried noch verschollene Geschwister?

44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Wilfried kommt 1964 zur Welt und lebt zunächst im Kinderheim. 1971 wird Wilfried offiziell adoptiert. Er wächst behütet als Einzelkind auf. Erst nach dem Tod seiner Adoptiveltern spürt er die Sehnsucht nach seiner leiblichen Familie. Doch er findet heraus, dass seine Mutter bereits verstorben ist. Aber gibt es irgendwo noch Geschwister? Auch Natascha sucht nach ihren Wurzeln, nachdem sie als Kind adoptiert wurde.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen