Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schlussmacher unter Beschuss

SAT.1Staffel 11Folge 106vom 27.09.2024
Schlussmacher unter Beschuss

Schlussmacher unter BeschussJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: Schlussmacher unter Beschuss

23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12

Tod eines professionellen Schlussmachers: Hat jemand das bestellte Beziehungsende nicht verkraftet? Die Kommissare vom K11 nehmen die letzten Aufträge des Opfers genau unter die Lupe. Ein Spießrutenlauf für die Ermittler Gerrit Grass und Alexandra Rietz beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen