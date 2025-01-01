K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Reich, schön, tot
23 Min.Ab 12
Drei ermordete reiche Männer, alle mit der gleichen Tatwaffe erschossen. Die ersten vagen Spuren führen zu einem gewieften Journalisten, einem halbseidenen Erotikfotografen und seinem arroganten Nacktmodel. Kommissar Ritter ermittelt verdeckt in dem Erotikstudio und muss feststellen, dass es nicht immer die üblichen Verdächtigen sind.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1