Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Grenzenlose Vaterliebe

SAT.1Staffel 11Folge 126
Grenzenlose Vaterliebe

Grenzenlose VaterliebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 126: Grenzenlose Vaterliebe

23 Min.Ab 12

Grenzenlose Vaterliebe: Der Albtraum eines jeden Vaters ist für Alexander G. traurige Wahrheit geworden: Seine 15-jährige Tochter wird entführt. Anstelle von Lösegeld fordern die Erpresser ein Menschenleben. Alexander G. muss zum Mörder werden, um seine Melissa zu retten ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen